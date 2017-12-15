В Совете Федерации РФ насчитали в Украине более 400 "политзаключенных" из России

В тюрьмах Украины содержится более 400 россиян, которые являются "политзаключенными".

Об этом журналистам в Москве заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Антироссийская направленность политики Петра Порошенко принимает самые изощренные формы. О международном праве в Украине сегодня забыли. В украинских тюрьмах по политическим мотивам содержатся более 400 российских граждан, вина которых не ясна и не доказана", — заявил журналистам в Москве глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По его словам, в рамках реализации федерального закона о парламентском контроле Совет Федерации направил запрос в МИД, Минюст и Генпрокуратуру России с тем, чтобы получить данные о действиях, предпринимаемых для защиты российских граждан и юридических лиц в Украине. Ответ ведомств был получен и доведен до сведения сенаторов на сегодняшнем заседании палаты, пишет УНИАН.

Бондарев считает, что российские ведомства предпринимают "посильные" меры для защиты прав соотечественников в Украине, но у этих ведомств слишком мало полномочий в данной сфере, слишком мало рычагов влияния.

"Нужны дополнительные механизмы активного участия в судьбах наших граждан за рубежом, инструменты реального воздействия на ситуации и решения проблем", — сказал он.

Напомним, ранее глава МИД Павел Климкин рассказал, сколько украинских политзаключенных находятся в тюрьмах России.