Франция потребовала от России обеспечить полное прекращение огня на Донбассе

Россия должна использовать влияние на контролируемых ею боевиков для обеспечения полного прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Об этом было заявлено сегодня на брифинге в Министерстве иностранных и европейских дел Франции, сообщает посольство Франции в Украине.

"Франция осуждает обстрелы, которые в ночь на 13 декабря в Попасной (Луганская область) подвергли опасности пятерых наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Стороны обязаны обеспечить безопасность наблюдателей согласно мандату Миссии, одобренному 57 странами ОБСЕ", — говорится в заявлении.

"Мы очень обеспокоены возобновлением интенсивности боев на востоке Украины, что с начала декабря повлекло гибель 17 человек, а 37 получили ранения", — отметили в посольстве.

"Франция вместе с Германией полностью мобилизованы в "нормандской формате", работая над урегулированием конфликта. Мы призываем все стороны вернуться к режиму прекращения огня на период рождественских праздников во время следующего заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоится в Минске 20 декабря. Мы, в частности, призываем Россию использовать свое влияние на сепаратистов для обеспечения полного соблюдения прекращения огня", — отметили в посольстве.

Напомним, ранее постпред Украины в Женеве заявил о том, что оружие и наемники из РФ спровоцировали обострение на Донбассе.