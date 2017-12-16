Климкин: Россия хочет сохранить свой протекторат на Донбассе любым способом

16 декабря 2017, 21:28

Цель Украины — устранить Россию и ввести международный компонент на Донбасс, говорит Климкин.

Российские наемники на Донбассе, иллюстрация.

Россия хочет сохранить свой протекторат на оккупированном Донбассе любым способом и пока она от этого не откажется, никакого прогресса не будет.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в интервью Голосу Америки.

"Фактически, Донбасс сейчас находится под "гибридной оккупацией". Правовой статус этого региона должен определить закон об оккупированных территориях. Но, фактически и в нашем, и в международном правовом поле Донбасс рассматривается как оккупированная территория", — говорит Климкин.

Из-за оккупации, регион страдает от гуманитарной и экологической катастрофы. Люди вынуждены не жить, а "выживать" на Донбассе, там "нет никакого контроля ни за шахтами, которые заполняются водой. Уголь вывозится контрабандой, потом мешается с российским углем и его пытаются вывозить под маркой России.  Это – черные и серые схемы", — подчеркнул Климкин.

"Если не работать дальше, если не помогать и не обеспечить доступ международных гуманитарных организаций и полноценный доступ Красного креста, то ситуация будет намного сложнее", — считает дипломат.

"Цель Украины — устранить Россию и ввести международный компонент на Донбасс. Вывести с Донбасса нужно не только "российские войска и российское оружие, но и наемников", — убежден Климкин.

"Логика очень простая — мандат миротворческой миссии долен охватывать и всю территорию Донбасса и неконтролируемую участок границы. Он должен служить целям разоружения и вывода оружия", — подчеркнул он.

Украина и международные партнеры имеют общее мнение относительно необходимого мандата миротворческой миссии, — заверил Климкин, — а вот Россия "пытается менять тактику и выпрыгнуть из всех форматов, где она находится, чтобы создать впечатление, что все, что происходит в Украине — это внутренний конфликт".

В следующем году министр ожидает усиления международного давления на Россию путем расширения санкций и увеличения помощи Украине в сфере безопасности. "Санкции США, которые должны быть применены со следующего года, должны быть очень действенными", - подчеркнул он.

Климкин также приветствовал недавнее решение канадской стороны, которое позволит "покупать оружие также у Канады".

Стоит ожидать более решительного сдерживания России и от стран ЕС.

"В ЕС начинают понимать, что нужны другие шаги, из-за того, что Россия ведет войну не только против Украины, но и против институтов ЕС. Испания, Голландия, Великобритания и Германия все больше говорят о том, что такая ситуация является неприемлемой. В следующем году стоит ожидать увеличения давления на Россию", — подчеркнул Климкин.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер говорил, что Россия должна вывести свои войска с захваченной части Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу, а с украинской стороны нужна координация с Организацией.

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Донбасс Россия Климкин миротворцы Запад протекторат
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