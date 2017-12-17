Стычки и слезоточивый газ. Сторонники Саакашвили пытаются захватить бывший Октябрьский дворец

Экс-глава Одесской ОГА, лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили призвал участников акции "Марш за импичмент" занять бывший Октябрьский дворец в центре Киева.

После этого часть участников "Марша за импичмент" пришла к бывшему Октябрьскому дворцу и пытается прорваться внутрь.

При этом люди кричат: "Нацгвардия, разойдитесь", "Ганьба" ("Позор"), сообщает УНИАН.

В то же время правоохранители заблокировали вход в бывший Октябрьский дворец, куда после митинга у Майдана Независимости отправился Михеил Саакашвили с группой своих сторонников, сообщает "Украинская правда".

Несколько десятков правоохранителей были стянуты к бывшему Октябрьскому дворцу после того, как к нему сначала выдвинулись люди в камуфляже с шевронами добровольческих батальонов, а затем Саакашвили и его сторонники.

Силовики не пускают протестующих в здание, заблокировав вход. Сообщается, что между сторонами произошли непродолжительные стычки, а силовики применили слезоточивый газ.

Ранее Саакашвили со сцены Майдана заявил: "Мы сегодня начинаем действовать. Мы проводим символические пикеты возле Верховной Рады, мы посмотрим в глаза каждому депутату, мы будем требовать закон об импичменте, мы будем требовать закон об антикоррупционном суде, мы будем требовать проголосовать во втором чтении новый закон о выборах".

"Мы сейчас отсюда идем (с Майдана Незалежности, где проходит митинг, — ред.) в Октябрьский дворец, и там будет штаб нашего координационного совета, чтобы нас не гоняли не только по палаткам ночью ...", — заявил он.

При этом Саакашвили добавил, что народный депутат Украины Егор Соболев уже в Октябрьском дворце.

Саакашвили подчеркнул, что ни о каком перевороте в стране речь не идет.

"Мы же не идем занимать Банковую или Верховную Раду, мы сейчас пойдем в Октябрьский дворец, и там будет штаб, и после всего этого мы будем ставить символические пикеты возле ВР и мы будем действовать", — заявил Саакашвили.

При этом призвал людей не поддаваться на провокации.

Кроме того, Саакашвили также предложил президенту Украины Петру Порошенко или его представителю провести переговоры с участием журналистов.

Он заявил, что информация о том, что он "договорился с барыгами и Порошенко" является "фейком".

"Какие бы фейки вам не подсовывали, но вот я перед вами — живой Михеил Саакашвили. Я вам говорю — мы готовы к переговорам и мы готовы договариваться только о одном — об отставке, об уходе из власти ... о возвращении награбленного. Вот об этом мы будем говорить", — подчеркнул он.

При этом Саакашвили добавил, что никогда "не договариваюсь с барыгами о каких-то "междусобойчиках-договорняках", никогда не договорюсь с ними о деньгах, никогда не буду торговать вашими интересами".

Экс-президент Грузии заявил, что предлагает Порошенко встречу или его представителю только "под камеры, с участием народа", и разговор будет "только об одном - как они возвращают деньги, как закрывают коррупционные схемы, как привлекают к ответственности своих кумовьев, прихлебателей, подхалимов ... и как они убираются к чертовой матери".

"Закулисных договоренностей, к которым все привыкли, от меня никогда не будет, и даже не надейтесь, даже если вы меня будете пытать, бить, убивать", — подчеркнул Саакашвили.

Напомним, ранее сообщалось, что Саакашвили написал письмо президенту Украины Петру Порошенко с предложением прекратить противостояние.