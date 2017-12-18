Тука рассказал о политических условиях ввода миротворцев на Донбасс

18 декабря 2017, 06:11

По словам чиновника, он давно занимает позицию необходимости возвращения временно оккупированных территорий не военным путем.

Георгий Тука

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука во время чата для "Главреда" рассказал о своем видении проблемы введения в зону конфликта на Донбассе миротворцев.

"К такой идее (введения миротворческого контингента - ред.) отношусь положительно из-за того, что давно занимаю позицию необходимости поиска путей возвращения под контроль центральной власти оккупированных РФ территорий не военным путем", - сказал он.

Кроме того, по мнению Туки, властям Украины придется использовать опыт балканских стран после окончания военных действий.

"В отличие от главы Кремля, который пытается втюхать свою идею об использовании миротворцев исключительно вдоль линии соприкосновения, я считаю, что единственный приемлемый для Украины путь, вроде боснийского опыта, - это использование международных миротворческих сил на всей неконтролируемой территории, включая контроль за украинско-российской границей. Я постоянно изучаю опыт всех балканских стран, анализируя возможные пути достижения мира и пути постконфликтого урегулирования. Негативных последствий может быть несколько. Изучив опыт Балкан, где были применены международные миротворческие силы, к сожалению, там были случаи трусости, самоустранение от выполнения миссии, которые были возложены на миротворческие силы. Чтобы избежать такого, надо делать выводы. В случае принятия миротворческой миссии будут задействованы определенные механизмы, которые бы сделали невозможным такие действия на территории Донбасса", - сказал чиновник.

Кроме того, Тука попытался дать прогноз по поводу оптимального количества миротворцев на Донбассе.

"По количеству. Если брать за масштаб Боснию, то там было 60 тысяч миротворцев, которые обеспечили проведение местных выборов, в том числе перевозки урн с бюллетенями от местных участков в центральной избирательной комиссии, обеспечивая таким образом объективность выборов и исключая провокации. После завершения избирательного процесса миссия была уменьшена до 30 тысяч. Поэтому, когда я слышу цифру в 20 тысяч, то у меня есть опасения, что такой численности не хватит. Но применение такого количества миротворческих сил требует огромного финансирования", - отметил он.

Однако, по мнению замминистра, окончательное решение данного вопроса будет зависеть от политических факторов.

"Что касается политической стороны процесса - необходимо обеспечить два обязательных условия. Первое - Украина должна дать разрешение на это, второе - такое же согласие должен дать и Россия. Надеюсь, Запад найдет серьезные аргументы, которые изменят точку зрения Кремля на этот вопрос. Для объективности стоит отметить, что впервые вброс о применении миротворцев был сделан еще в 2015 году Кремлем, и тогда было предложено использовать в качестве миротворцев вооруженные силы РФ. Поэтому ничего нового в предложениях Москвы нет, это неприемлемый для нас сценарий, потому я убежден, что Украина на это не согласится", - сказал чиновник.

Напомним, ранее Тука объяснил, как именно "рука Кремля" участвует в патриотических акциях в Украине.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Донбасс Россия Украина миротворцы Тука
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло глязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
10:40
На Виннитчине коп застрелил селянина — СМИ
10:29
"Укрзализныця" заявила о готовности прекратить ж/д сообщение с Россией
10:18
“Ужасный вид из ужаснейших!!!”. Светлана Лобода покрасовалась в странном наряде
10:15
"Насиловали всю ночь напролет". На Киевщине двое мужчин надругались над несовершеннолетней
10:00
В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных Видео
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять