Тука рассказал о политических условиях ввода миротворцев на Донбасс

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука во время чата для "Главреда" рассказал о своем видении проблемы введения в зону конфликта на Донбассе миротворцев.

"К такой идее (введения миротворческого контингента - ред.) отношусь положительно из-за того, что давно занимаю позицию необходимости поиска путей возвращения под контроль центральной власти оккупированных РФ территорий не военным путем", - сказал он.

Кроме того, по мнению Туки, властям Украины придется использовать опыт балканских стран после окончания военных действий.

"В отличие от главы Кремля, который пытается втюхать свою идею об использовании миротворцев исключительно вдоль линии соприкосновения, я считаю, что единственный приемлемый для Украины путь, вроде боснийского опыта, - это использование международных миротворческих сил на всей неконтролируемой территории, включая контроль за украинско-российской границей. Я постоянно изучаю опыт всех балканских стран, анализируя возможные пути достижения мира и пути постконфликтого урегулирования. Негативных последствий может быть несколько. Изучив опыт Балкан, где были применены международные миротворческие силы, к сожалению, там были случаи трусости, самоустранение от выполнения миссии, которые были возложены на миротворческие силы. Чтобы избежать такого, надо делать выводы. В случае принятия миротворческой миссии будут задействованы определенные механизмы, которые бы сделали невозможным такие действия на территории Донбасса", - сказал чиновник.

Кроме того, Тука попытался дать прогноз по поводу оптимального количества миротворцев на Донбассе.

"По количеству. Если брать за масштаб Боснию, то там было 60 тысяч миротворцев, которые обеспечили проведение местных выборов, в том числе перевозки урн с бюллетенями от местных участков в центральной избирательной комиссии, обеспечивая таким образом объективность выборов и исключая провокации. После завершения избирательного процесса миссия была уменьшена до 30 тысяч. Поэтому, когда я слышу цифру в 20 тысяч, то у меня есть опасения, что такой численности не хватит. Но применение такого количества миротворческих сил требует огромного финансирования", - отметил он.

Однако, по мнению замминистра, окончательное решение данного вопроса будет зависеть от политических факторов.

"Что касается политической стороны процесса - необходимо обеспечить два обязательных условия. Первое - Украина должна дать разрешение на это, второе - такое же согласие должен дать и Россия. Надеюсь, Запад найдет серьезные аргументы, которые изменят точку зрения Кремля на этот вопрос. Для объективности стоит отметить, что впервые вброс о применении миротворцев был сделан еще в 2015 году Кремлем, и тогда было предложено использовать в качестве миротворцев вооруженные силы РФ. Поэтому ничего нового в предложениях Москвы нет, это неприемлемый для нас сценарий, потому я убежден, что Украина на это не согласится", - сказал чиновник.

Напомним, ранее Тука объяснил, как именно "рука Кремля" участвует в патриотических акциях в Украине.



