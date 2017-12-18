"Спланированная провокация". Саакашвили открестился от штурма Октябрьского в Киеве

Большинство людей, которые причастны к штурму бывшего Октябрьского дворца в центре Киева 17 декабря, были в балаклавах и никто из них не задержан.

Об этом заявил экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили и добавил, что события под Октябрьским — это хорошо "спланированная провокация c целью дискредитации мирного протеста".

"Движение новых сил" полностью отмежевывается от штурма Октябрьского дворца, заявил он в эфире телеканала ZIK.

"Мы считаем, что не должно быть каких-либо призывов к штурму зданий. Тем более сейчас мы находимся в Октябрьском дворце (место расположения студии телеканала ZIK, — ред.), для чего его штурмовать? Я же спокойно сюда вошел", — отметил экс-президент Грузии.

Поэтому, по его словам, слова о том, что были определенные призывы к штурму не соответствуют действительности. Кроме этого, он попросил у ведущей продемонстрировать видео, на котором он обратился к своим сторонникам с четкой просьбой не вестись на провокации и отказаться от штурма Октябрьского.

"Мы призвали международное сообщество к расследованию того, кем были эти провокаторы, кто бросал петарды, кто призывал людей к штурму. Большинство из тех людей были в балаклавах и, как я понимаю, никто из них не задержан. Я хочу, чтобы эти люди были наказаны", — заявил экс-глава Одесской ОГА.

Напомним, ранее были опубликованы кадры, как Саакашвили призывал митингующих идти в Октябрьский.