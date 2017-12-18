"Набью морду". Москаль обозвал Туку из-за слов о мягком сепаратизме на Закарпатье

Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль раскритиковал заявление заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки о том, что на Закарпатье есть проявления мягкого сепаратизма.

Губернатор назвал чиновника идиотом и пообещал набить морду, если тот еще раз вспомнит о регионе, пишет "Гордон".

По его словам, "сепаратизма на Закарпатье не было, нет и никогда не будет". "Если господин Тука в силу своей недоразвитости не понимает, что такое национальная символика и государственный флаг Венгрии, пусть не лезет в те дела, которые не связаны с его полномочиями", — отметил собеседник.

"Мы не вывешиваем здесь флаги "ДНР", "ЛНР" или РФ. Вывешивается символика, разрешенная тремя законами Украины. Безграмотных людей нельзя в правительство пускать", — добавил глава ОГА.

Москаль добавил, что Тука "в жизни на Закарпатье не был!". "Раз он замминистра по оккупированным территориям, пусть выберет себе кабинет в Симферополе, Донецке или Луганске и там сидит и варнякает, что хочет", — подчеркнул он.

"Закарпатье не было никем оккупировано. Какого хрена он сюда лезет? Я где-то его встречу в Киеве и обязательно ему это все выскажу в нелитературной форме. Пусть этот идиот Тука идет и освобождает оккупированные территории, а не разносит сплетни", — заявил губернатор.

"Проблем с венгерской общиной нет и не было — это все надуманно. Может, Тука — член агентуры ФСБ и расшатывает ситуацию? Что касается вторых паспортов, то прежде всего это проблема Киева, а уже потом Закарпатья. Многие люди из приграничных сел работают в Венгрии врачами, учителями, кем угодно", — сказал Москаль.

Чиновник утверждает, что "никакой угрозы венгры украинскому государству не несут — их численность от всего населения Украины составляет всего 0,04%". "Что вы к ним пристали? Я Туке набью морду, если он еще раз вспомнит о Закарпатье. Великий политолог хренов. Пусть идет наводить порядок на оккупированных территориях", — пригрозил он.

Позже Тука отреагировал на угрозы главы Закарпатской облгосадминистрации "набить ему морду", сообщает "Обозреватель". "Пусть пробует. Боец великий", — заявил замминистра в комментарии изданию.

Ранее Георгий Тука во время чата на "Главреде" говорил, что в Закарпатской области огромное количество венгерских паспортов, есть флаги другого государства в госучреждениях, употребляется иностранный язык во время официальных мероприятий, а это — один из путей так называемого мягкого сепаратизма.