Кравчук рассказал о дальнейших планах Путина насчет Украины

Российский президент Владимир Путин создает условия и возможности для того, чтобы начать полномасштабное вооруженное вторжение в Украину.

С таким заявлением в рамках конференции "Украина - НАТО. Год сближения и интеграции" выступил президент Украины в 1991-1994 годах Леонид Кравчук, сообщает агентство "Укринформ".

"Я давно слежу за выступлениями российского президента, и недавно слушал его пресс-конференцию. Он, кажется, начинает действовать так, чтобы создать более широкое поле для возможной глубокой и масштабной атаки на Украину", - сказал Кравчук, комментируя представителям СМИ отзыв российских офицеров из Общего центра по контролю и координации на Донбассе.

Напомним, ранее Кравчук заявил о том, что вокруг Украины оказались одни противники.