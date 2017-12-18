У Порошенко прояснили вопрос с гражданством главарей "ЛНР" и "ДНР"

Главари террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Леонид Пасечник по-прежнему официально являются гражданами Украины.

Аналогичная ситуация сложилась и у экс-главаря луганских террористов Игоря Плотницкого, а также назначенных РФ в "руководители" аннексированного Крыма Сергея Аксенова и Владимира Константинова. Такую информацию предоставили представители Администрации президента Украины, сообщает портал "112.ua".

"Материалы о прекращении гражданства Украины указанных в запросе лиц на рассмотрение Комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства в установленном законодательством порядке не поступали", - заявили АП.

Чиновники также объяснили, что, согласно закону Украины "О гражданстве", установление принадлежности к гражданству, принятие решение о его приобретении, ведение учета лиц, которые приобрели или прекратили гражданство, осуществляется уполномоченными лицами Государственной миграционной службы, Министерства иностранных дел, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями.

Напомним, ранее эксперт рассказал о том, как новое руководство "ЛНР" "кинуло" Захарченко.