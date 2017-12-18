От Порошенко у Украины будет тяжелое похмелье - Саакашвили

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области, а ныне лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили заявил о том, что Петр Порошенко опаснее для страны, чем Виктор Янукович.

Свое мнение он озвучил в эфире телеканала News One.

"Порошенко опаснее, чем Янукович. Потому что с Януковичем все было понятно. А Порошенко умело маскируется. Говорит, что он патриот, что он воюет с Россией. Это можно одно сравнение привести. Вот, например, есть водка. Или виски. И все знают, что если много выпьешь, то будет плохо организму. А есть пиво. И оно намного опаснее для организма, чем водка. Потому что думаешь, что это легкий напиток. А организму от него хуже всего. Вот Порошенко - это как пиво. И похмелье после него будет очень тяжелым", - сказал Саакашвили.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором Саакашвили призывал своих сторонников идти в Октябрьский дворец.