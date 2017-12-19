Саакашвили не тот, кто должен представлять возмущение украинцев — экс-помощник главы Пентагона

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации Михеил Саакашвили не является правильным человеком для того, чтобы представлять возмущение украинцев, поскольку он слишком противоречивая фигура.

Противостояние политика с властями Украины идет на пользу Кремлю, рассказал бывший помощник министра обороны США по вопросам нашей страны, РФ и Евразии Майк Карпентер в интервью грузинской службе "Голоса Америки".

По его словам, "украинский народ устал от коррупции, и коррупция, к сожалению, за последний год только усилилась".

"Считаю, что США и Европейский союз больше сосредоточились на своих внутренних проблемах и меньше внимания обращали на Украину. Уменьшилось давление на правительство Украины с требованиями на практике воплощать обязательства по борьбе с коррупцией, взятые перед Вашингтоном, Брюсселем и МВФ. Это обидно. Но я не думаю, что Михеил Саакашвили — это правильный спикер для этих аргументов", — заявил собеседник.

Карпентер подчеркнул, что политик "слишком противоречивая фигура, он однозначно вызывает полярные реакции в Грузии, он осуществил реальные глубокие реформы, но в то же время использовал государственный аппарат, чтобы преследовать оппозицию в способ, который не соответствует практике демократии".

"Такое лицо, как Саакашвили — не думаю, что он правильный человек для того, чтобы представлять возмущение украинцев", — считает экс-помощник главы Пентагона.

Напомним, 8 декабря в Киеве правоохранители снова задержали Михеила Саакашвили и доставили в следственный изолятор СБУ. После задержания экс-чиновник объявил бессрочную голодовку. Уже 11 декабря Печерский райсуд столицы отпустил политика без назначения меры пресечения.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщала, что его подозревают в покушении на преступление (ч. 1 ст. 15), совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией (ч. 2 ст. 28), содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256) Уголовного кодекса.