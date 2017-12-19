Боевики "ЛДНР" заняли места отозванных с Донбасса российских офицеров — ОБСЕ

Пророссийские боевики в "Донецкой и Луганской народных республиках" ("ЛДНР") заняли места офицеров вооруженных сил Российской Федерации, отозванных из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за период с 19:30 17 декабря до 19:30 18 декабря, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

В частности, в Донецкой области СММ подтвердила, что российские офицеры отозваны от выполнения своих обязанностей из пяти офисов СЦКК.

"18 декабря СММ позвонила на дежурные телефоны в подконтрольной "ДНР" Александровке (в 20 км к юго-западу от Донецка) и Ясиноватой, и узнала, что с противоположной стороны отвечали лица, которые представились как представители "министерства по чрезвычайным ситуациям". На дежурный телефон в подконтрольном "ДНР" Дебальцево (в 58 км северо-восточнее Донецка) ответил человек, который представился как член "ЛНР" в "контактной группе", — говорится в отчете.

В ОБСЕ также отметили, что перед реализацией плана РФ об отзыве ее представителей СЦКК наблюдатели СММ были готовы способствовать и наблюдать за пересечением ими линии соприкосновения в контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" (в 45 км к северо-востоку от Донецка).

"Представитель Вооруженных сил Украины из СЦКК сообщил СММ, что в ВСУ ожидают прибытия двух автобусов из Харькова примерно после 17:00. Когда СММ оставила этот регион около 17:10, никакого пересечения границы не произошло. Однако российская сторона сообщила СММ, что контингент вооруженных сил Российской Федерации в СЦКК не пересекал линию соприкосновения 18 декабря, поскольку, по их словам, автобусы, которые должны были перевозить их, не были доступны. Они сказали СММ, что они снова попытаются пересечь линию соприкосновения 19 декабря", — говорится в отчете.

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что для жителей Донбасса 2017 год был самым жестоким с момента начала конфликта. И возможное установление прямых контактов с контролируемыми Россией боевиками на востоке Украины, как этого требует Кремль, только затянет это противостояние.