Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму, называющую Россию оккупирующей державой

Сегодня, 19 декабря, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о правах человека в аннексированном Россией Крыму.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

"Эта резолюция по Крыму — самая сильная. Давление на Россию в вопросе Крыма усиливается. Большое спасибо всем, кто поддержал", — написал министр.

Ця резолюція щодо Криму - найсильніша. Тиск на Росію у питанні #Крим‘у посилюється. Велика подяка всім, хто підтримав. #CrimeaIsBleeding pic.twitter.com/X7g8vGrx3s — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 19 декабря 2017 г.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook поприветствовал принятие резолюции 72 сессии Генассамблеи ООН о нарушении прав человека в Крыму.

"Благодарен настоящим друзьям украинского Крыма — как соавторам резолюции, так и тем, кто поддержал ее своими голосами. Сегодняшняя резолюция — это мощный сигнал агрессору как оккупационной власти, что за нами верховенство международного права, правда и справедливость", — заявил Порошенко.

В резолюции подтверждается, что между Украиной и Россией существует вооруженный конфликт. Кроме того, в документе осуждается "ретроактивное применение РФ собственных законов на оккупированной территории, а также принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство".

Также в резолюции содержится требование, чтобы Россия выполнила промежуточное решение Международного суда ООН по восстановлению прав и свобод граждан Украины на полуострове. Выражается призыв, чтобы российские оккупационные власти обеспечили на полуострове образовательный процесс на украинском и крымскотатарском языках. Кроме того, осуждается отсутствие доступа в Крым для Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

В резолюции отмечаются положительные решения Украины в контексте упрощения процедур для беспрепятственного доступа в Крым журналистов и правозащитников, а также поддержка Украины СМИ и неправительственных организаций, которые были вынуждены временно покинуть украинскую территорию.