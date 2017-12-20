В Беларуси объяснили, почему в Генассамблее ООН страна высказалась против резолюции по Крыму

Начальник отдела пресс-службы Министерства иностранных дел Беларуси Андрей Шупляк заявил, что Беларусь проголосовала в Генеральной Ассамблее ООН против резолюции по правам человека в захваченном РФ Крыму, поскольку всегда высказывалась против любых страновых документов.

Генассамблея — не место для обсуждения и принятия подобных резолюций, приводит его слова пресс-служба ведомства.

"Беларусь всегда голосовала против любых страновых резолюций. Это наша принципиальная позиция. Мы на собственном опыте знаем, что такое попытки искусственной политизации, раздувания проблем, которых в реальности нет в обществе и государстве", — сказал управленец.

Шупляк добавил, что в свое время Беларусь предлагала вообще снять с голосования в ООН весь пакет страновых резолюций, но "предложение не прошло", государство подверглось остракизму со стороны некоторых сильных мира всего.

"Голосование против страновых резолюций — не свидетельство бесчувственности Беларуси к озабоченности их инициаторов. Наше голосование против этого инструмента — попытка привлечь внимание к его не только неэффективности, но к его разрушительности. Без настойчивого поиска путей и возможностей к сближению позиций, за рамками обвинительных резолюций, решения существующих проблем не найти", — заявил начальник.

Напомним, в ноябре в Генассамблее ООН резолюцию по правам человека в неподконтрольном Украине Крыму поддержала 71 страна-член, а 25 государств высказались против. Узнать, каким странам не понравился документ, можно здесь.