Задержание шпиона РФ. В Кабмине сказали, что работа помощника Гройсмана была "под колпаком"

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Вадим Денисенко подтвердил, что сотрудники СБУ задержали помощника премьер-министра Владимира Гройсмана — Станислава Ежова.

Работа чиновника в последнее время была "под колпаком", рассказал он в комментарии "112 Украина".

"Информация о том, что этот человек может заниматься противоправной деятельностью, была известна достаточно давно…", — отметил собеседник.

Ранее в СБУ сообщили, что чиновник секретариата Кабмина действовал в интересах спецслужб России. Шпиона задержали на рабочем месте. Начато производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления. СМИ писали, что был задержан замруководителя протокола премьера Станислав Ежов.