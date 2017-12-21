Коломойский нецензурно прокомментировал обвинение Данилюка в адрес Луценко.

Бизнесмен и бывший акционер национализированного "ПриватБанка" Игорь Коломойский отрицает заявление министра финансов Александра Данилюка, что ему якобы помогает генеральный прокурор Юрий Луценко.

"П**дит. Данилюк п**дит", лаконично прокомментировал Коломойский слова главы Минфина изданию LB.ua.

"… у нас к комментатору-педофилу добавился комментатор-сексуальный домагатель, который из фейкового события сделал повод не отвечать за свои преступления перед украинским народом", — добавил он.

Напомним, министр финансов Александр Данилюк потребовал немедленной отставки генпрокурора Юрия Луценко, обвинил главу ГПУ в якобы затягивании процесса расследования возможных злоупотреблений бывшими руководителями и собственниками "ПриватБанка".

При этом в отношении действующих руководителей банка, Минфина и НБУ активно возбуждаются уголовные дела и ведется расследование. Луценко отреагировал на требование министра финансов отправить его в отставку. "Рассматриваю его заявление как банальное желание избежать уголовной ответственности", — заявил чиновник.

Также генпрокурор напомнил, что летом уже обращался к Кабмину с требованием уволить Данилюка после того, как Государственная фискальная служба провела проверку и подтвердила неуплату им 700 тысяч гривень налогов.