Савченко сделала громкое заявления по поездкам в "ЛДНР", видео

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что планирует и дальше ездить на оккупированные территории Донбасса.

По словам нардепа, кому-то надо искать пленных, которые не внесены в списки для обмена и места захоронения без вести пропавших, сказала она в эфире телеканала ZIK.

"После того, как состоится обмен, так или иначе останутся люди, которых не вернут. Вы слышали, что в списках на обмен есть 74 человека, а в Минских списках от Украины – 98 человек. И есть еще те, которые не найдены. То есть надо и увидеть тех 20-30, которых с ОРДЛО не отдают, и найти тех, кого не нашли, и найти места захоронения без вести пропавших — это надо кому-то делать", — сказала она.

Савченко пояснила, что ее действия основаны на личном опыте.

"Я рада была, когда ради меня это делали. Когда ехала моя сестра и попадала в плен на подвал. Она не побоялась! Когда ехали волонтеры и говорили, что меня еще можно было вытянуть из оккупированной территории, когда ездили люди меня поддерживать в Российскую Федерацию. Я понимаю, что это делали ради меня, я не могу этого не делать для других", — пояснила нардеп.

Она заверила, что выдержит любую критику своих действий.

"Я не боюсь голословных обвинений", — подчеркнула Савченко.

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Ранее Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что самый масштабный обмен пленными должен состояться до Нового года, Украина ждет возвращения 74 граждан.