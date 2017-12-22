Два депутата решили покинуть фракцию Порошенко

Народные депутаты Виктор Кривенко и Павел Кишкарь решили выйти из фракции "Блок Петра Порошенко".

Об этом сообщил Виктор Кривенко на своей странице в Facebook.

"Вместе с Павлом Кишкарем официально объявили о выходе из фракции БПП. Причины, которые заставили нас находиться во фракции, больше не актуальны", — написал он.

По словам Кривенко, их пребывание в БПП не смогло приблизить увольнение Гонтаревой с должности главы НБУ, уволить с должности россиянина Труханова.

"Мы не голосовали ни за пенсионную реформу, ни за кодексы, ни за "аудитора из сумки" НАБУ, ни за декларации для общественных активистов-антикоррупционеров. Притеснение НАБУ, давление на антикоррупционный комитет, Ротердам+ и куча другого, против чего мы выступаем", – пояснил Кривенко.

Политик отметил, что ключевые позиции коалиционного соглашения не реализованы, а именно – открытые списки, неприкосновенность, безопасность и Экономический блок соглашения.

"Там верно все написано. Но не выполняется. Если не будут выполнены ключевые требования – выйдем из коалиции", – отметил Кривенко.

Напомним, экс-глава фракции Порошенко Игорь Грынив решил совсем уйти из политики и сложить депутатский мандат.