Ответ на слова Путина об Украине. В центре российского города бегали "Саакашвили", фото

В воскресенье, 24 декабря, в центре российского Томска группа людей в масках бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской областной госадминистрации Михеила Саакашвили приняла участие в акции в ответ на высказывание президента РФ Владимира Путина об Украине.

Мероприятие организовал член арт-группы "Сну-Сну" Александр Колпаков, пишет "Сибирь.Реалии".

Во время акции шестеро молодых людей в масках несколько раз бегом пересекли сквер в переулке Плеханова, а потом открыли лица и разошлись.

"… Этой акцией мы хотим продемонстрировать абсурд удивительных мыслительных конструкции, которые возникают у нашего нацлидера в голове. Его заявления про то, что "нам не надо, чтобы у нас на улицах бегали Саакашвили", — это отличный пример архаичного сознания, склонность лидера проецировать свои собственные страхи в публичную плоскость. Все бы ничего, но нам приходится с этим всем жить", — сказал организатор.

Напомним, на пресс-конференции в Москве Владимир Путин, отвечая на вопрос российской журналистки, кандидата в президенты Ксении Собчак, боится ли власть РФ честной конкуренции, вдруг вспомнил об Украине и Михаиле Саакашвили: "Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких Поро… извините, Саакашвили?".