Кравчук предупредил: Саакашвили — человек-фитиль, который может взорвать любую гранату

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили — "человек-фитиль, который может взорвать любую гранату".

Не надо так спокойно относиться к действиям политика и тому, что делается вокруг него, рассказал он в интервью российскому "Первому каналу".

"Когда-то делали крепости, и эти пушки пробивали стены. Саакашвили может выступить при определенных ситуациях тараном", — заявил бывший глава украинского государства.

Напомним, 17 декабря в Киеве проходил второй "Марш за импичмент" президенту Петру Порошенко, организованный Михеилом Саакашвили. СМИ писали, что экс-чиновник призывал людей идти в бывший Октябрьский дворец. Позже сам политик сказал, что штурм здания был хорошо спланированной провокацией c целью дискредитации мирного протеста.