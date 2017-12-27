Политолог оценил вероятность импичмента Порошенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко считает, что в Украине импичмент президента Петра Порошенко маловероятен как с политической, так и с правовой точки зрения.

В стране пока сохраняется определенная вероятность досрочных выборов главы государства и депутатов Верховной Рады, рассказал он на чате в "Главреде".

"Сценарий импичмента является маловероятным как с политической, так и с правовой точки зрения. Если это и произойдет, то только в случае масштабного и очень острого политического кризиса. Скорее всего, у нас состоятся очередные президентские выборы (должны пройти в 2019-м году — Ред.)", — отметил эксперт.

По его словам, "если в первой половине года (2018-го) ничего форс-мажорного не произойдет, с конца августа начнется активная подготовка к очередным президентским и парламентским выборам".

Напомним, 17 декабря в Киеве проходил второй "Марш за импичмент" Петра Порошенко, организованный бывшим президентом Грузии, экс-главой Одесской областной госадминистрации Михеилом Саакашвили. СМИ писали, что политик призывал людей идти в бывший Октябрьский дворец. Позже сам бывший чиновник сказал, что штурм здания был хорошо спланированной провокацией c целью дискредитации мирного протеста.