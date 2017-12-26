"Нужен образец голоса". Саакашвили пообещал спеть для сотрудников СБУ

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области, а ныне лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили рассказал о том, что сотрудники СБУ требуют от него сдачи образца голоса.

Такое заявление политик сделал во время общения с журналистами перед допросом в СБУ, сообщает телеканал NewsOne.

Политик пообещал, что обязательно придет к сотрудникам украинской спецслужбы и "споет песню, которую они надолго запомнят".

"Они хотят отобрать образцы моего голоса. Так, а какие тогда Луценко фильмы крутил в Верховной Раде, если у них образца моего голоса нет? Можете попросить в архивах ООН, Белого дома или Администрации президента Украины за 2004 год. Образцы моего голоса имеются. Нет, СБУ нужен образец моего голоса для истории. Я им напою такую песню, которую они долго будут помнить. Будем сдавать образцы голоса", - сказал Саакашвили.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Саакашвили "потроллил" участников акции "Кофе на Крещатике".