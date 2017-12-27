У Лаврова заявили, что Россия не даст перекрыть границу с оккупированным Донбассом

Россия не допустит, чтобы миротворцы Организации объединенных Наций (ООН) работали на всей оккупированной территории Донбасса, включая свою границу.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью изданию "Коммерсантъ".

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что "голубые каски" появятся на востоке Украины в 2018 году, он сказал: "Надеюсь, что в следующем году нам удастся сделать шаги в этом направлении, но это движение не должно происходить за счет политических интересов Донецка и Луганска".

"Из предложенной нами резолюции видно, что главной задачей миротворцев должно стать обеспечение безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мы видим искусственные попытки изменить эту концепцию в сторону внедрения некоей внешней администрации на юго-востоке с перекрытием границы между Донбассом и Россией", – сказал Карасин.

"Об этом не может быть и речи. Россия никогда этого не допустит. Мы выступаем за то, чтобы миротворцы ООН охраняли наблюдателей ОБСЕ, в этом собственно суть нашего предложения. Вокруг этой резолюции предстоит большая дипломатическая и политическая работа", – заявил он.

Карасин также заявил, что отзыв российских офицеров из Совместного центра координации и контроля режима прекращения огня (СЦКК) не был внезапным решением.

"Мы направили в МИД Украины четыре ноты с требованием прекратить ущемление прав наших офицеров, находящихся на украинской территории. Тем более что сам СЦКК был создан по инициативе Киева в 2014 году. Подразумевалось, что в этом центре будут работать и представители Донецка и Луганска, но в 2015 году Киев отторг их. А позже начал унижать и наших офицеров".

"Это касается бытовых вопросов, досмотров на границе (вплоть до раздевания), да и человеческого общения. Терпеть это было невозможно, никаких ответов на наши ноты мы не получили, поэтому было принято оправданное решение отозвать оттуда наших офицеров", — заявил заместитель главы МИД РФ.

На вопрос, могут ли вернуться российские военные в СЦКК, Карасин ответил: "В нашей жизни ничего невозможного нет, но для этого надо изменить позицию Киева, сделать так, чтобы условия были гарантированными, а не зависели от воли какого-то украинского политика".

"Это должен быть международно утвержденный кодекс отношения к нашим офицерам. Я думаю, что это теоретически возможно" – сказал он.

Дипломат также отмтеил, что конечным пунктом Минских соглашений является то, что граница на оккупированной части Донбасса все равно должна перейти под контроль Киева.

"До этого, говорит Карасин, нужно добиться имплементации закона о специальном статусе (Донецкой и Луганской областей — ред.), закона о выборах, закона об амнистии. Но об этом забыли, об этом вообще никто не говорит. Политическая подгруппа контактной группы в Минске фактически стоит на месте. Ее председатель Пьер Морель — опытнейший дипломат — пытается сдвинуть процесс с места, но не получается".

Напомним, ранее в США заявили, что у них с Россией разные подходы к миротворцам на Донбассе.