"Годовой отчет не сдала или в устной форме, или задним числом". Соцсети об увольнении Деевой

Кабинет министров Украины 27 декабря уволил заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву.

Как сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, 25-летняя была Деева уволена по собственному желанию. Как стало известно из инстаграма экс-чиновницы, в настоящий момент она отдыхает в Турции.

В свою очередь Арсен Аваков поблагодарил Анастасию Дееву за работу.

"Сегодня Анастасия Деева завершила свою каденцию в должности зам. министра. Скажу прямо – она молодец. Жизнь предлагает множество вызовов и, полагаю, с ними она справится так же хорошо, как и в МВД!", – написал Аваков в Twitter, добавив, что Деева "с блеском реализовала все проекты, которые были запланированы".

Какие именно проекты были запланированы и реализованы, Аваков не уточнил. Реакция соцсетей - в подборке "Главреда":

Кабмин назначил Дееву заместителем министра внутренних дел по евроинтеграции 26 октября 2016 года.

Одним из самых заметных ее шагов на посту замминистра стала иницитива по водительским правам: Деева, среди прочего, предлагала измененить срок действия удостоверений водителя до пяти лет, после чего должна была следовать пересдача с с целью проверки знаний и навыков. В настоящее время водительские удостоверения национального образца выдаются на срок до 30 лет, а у многих автомобилистов права вовсе не имеют ограничений.

Также сразу после сообщения о назначении Дееву и руководство МВД критиковали за откровенные частные фото молодой чиновницы, которые в большом количестве всплыли в сети.

Кроме того, в сети возмущались тем, что во время расстрела Евромайдана внимание молодой чиновницы было приковано к новым "милым" айфонам.

"18 февраля 2014 года. Я никогда не забуду этот день. Тогда начали расстреливать людей на Майдане. В тот день я со своим другом поехала сдавать кровь. Но к моему отчаянию оказалось, что моя кровь уже не нужна. Все холодильники уже были забиты кровью киевлян-доноров, которые меня опередили. Медсестра лишь записала мой телефон и группу... Гламурное кисо из МВД в это время искало чехол для своего айфона", - писала на своей странице в Facebook журналист и блогер Алена Яхно.

В апреле заместительницу Авакова наградили орденом.