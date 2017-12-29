Освобожденных из плена украинцев проверят на предмет вербовки — Грицак

Украинцы, освобожденные недавно из ОРДЛО, могут предоставить данные о других незаконно удерживаемых боевиками и тех, кто числится пропавшими без вести.

При этом их проверят на предмет возможной связи с РФ, заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос о том, когда может быть следующий этап обмена, он сказал: "Я надеюсь, произойдет в кратчайшие сроки". По его словам, СБУ опросит освобожденных на предмет получения информации относительно местонахождения других заложников и тех, кто числится без вести пропавшими.

"Сейчас мы обязательно поработаем с теми ребятами, которые вернулись домой, проведем детальный опрос: где, с кем, в каких местах они, возможно, имели контакты из тех людей, кто считается сейчас в плену или пропавшими без вести, а таковых, по нашим данным, 402 человека. Возможно, судьбу некоторых из них нам и удастся выяснить", — сказал Грицак.

Глава СБУ выразил надежду на то, что освобожденные заложники смогут "вспомнить максимально информацию о том, где, с каким количеством людей они пересекались в застенках "ЛНР/ДНР".

Отвечая на вопрос о том, будет ли СБУ проверять освобожденных украинских заложников на предмет их возможной вербовки Россией, Грицак сказал: "Да, конечно, мы будем их опрашивать относительно обстоятельств их пребывания в плену. Есть такое понятие, как контрразведывательный опрос, и мы обязательно его проведем".

Вместе с тем он подчеркнул: "Есть случаи, к примеру, когда наш боец, будучи раненым, без сознания попал в плен, тут не возникает никаких вопросов".

Он пояснил, что контрразведывательный опрос проводится, когда обстоятельства попадания в плен не до конца выяснены.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина начала переговоры о новом этапе обмена пленными.