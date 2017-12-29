В "ДНР" зреют бунты. Ходаковский предупреждает о "большом количестве крови, у нас не Луганск"

29 декабря 2017, 22:14

Ходаковский подчеркнул, что свои отношения с Украиной ДНР регламентирует "локальной войной".

Протест боевиков в Донецке, иллюстрация.

Москва вообще не в курсе того, что происходит в оккупированном Донецке, где зреют определенные протестные настроения, которые могут вылиться в более кровавые события, чем во время переворота в Луганске.

Об этом заявил один из главарей террористов Александр Ходаковский в интервью mk.ru.

По его словам, "верхушка" террористов подцепила "вирус неограниченной власти" и не решает накопившиеся в "республике" проблемы.

"В республике слишком много проблем, которые преследуют нас хронически, в политике, в экономике. Правящая элита за те три года, что находится на самом верху, не сделала для их решения вообще ничего. Они не хотят меняться и, как мне кажется, не способны обучаться. Не могут, не желают признавать ошибочность многих своих действий.

Главное для этих людей — сохранить за собой высокие должности. Я говорю об этом не только от своего имени, в донецком обществе упрямо зреют определенные протестные настроения, и если их не разрешить, не выпустить пар, теми же выборами, пусть даже и с фальсифицированными результатами, еще неизвестно, чем кончится дело", – сказал он.

Ходаковский подчеркнул, что события в Донецке могут "вылиться в гораздо большее количество крови".

"У нас не Луганск... Хотя бы потому, что я полевой командир, за мной стоят военные, армия, за достаточно короткий срок я могу аккумулировать большое количество народа. Многие бывшие "ополченцы" недовольны тем, что здесь творится, они эмоциональные, импульсивные, они готовы взяться за оружие. Мы не крутые парни, но, если все это придет в движение, уровень последствий предсказать невозможно", – пояснил он.

"В Луганске под Корнетом были 150 человек, под Плотницким – 130. Вот и все. Но, видя явную незрелость Захарченко как политического деятеля, мы стараемся не раскачивать сами ситуацию, хотя провоцировать нас не стоит", – добавил террорист.

Он также отметил, что свои отношения с Украиной ДНР регламентирует войной. "Локальной войной. Мы понимаем нашу уязвимость от оружия нового поколения, которое предлагает Украине США. Но это вопрос политический и еще один способ давления на Россию помимо санкций", — заявил он.

Напомним, 21 ноября 2017 года в оккупированном Луганске произошел вооруженный переворот, в результате которого главарь террористов Игорь Плотницкий сбежал из "ЛНР". Новым лидером "республики" стал бывший сотрудник СБУ Леонид Пасечник.

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боевики Луганск Ходаковский ДНР. бунт Захаренко
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