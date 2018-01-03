Савченко разразилась очередным громким заявлением

Народный депутат Украины Надежда Савченко отличилась очередным заявлением. Она считает, что чиновники, которые пришли к власти на крови, должны ответить за свои деяния.

Об этом она заявила в эфире программы "Субъективные итоги дня" на телеканале NewsOne.

"Исторически, конечно же, правда определится, но будут ли отвечать те, кто виноват в этом, сложно сказать. Посмотрим, как будет развиваться путь Украины. Если революция возьмет реванш, то те, кто пришел во власть на крови, заплатят своей кровью. Я надеюсь, что так и будет, потому что это справедливо", — сказала она.

Политик также сказала, что пока в Украине не будет справедливости, то и не стоит ждать развития.

Савченко также считает, что все, кто стоял у власти, должны ответить за свои поступки, так как последующие чиновники будут чувствовать себя безнаказанными.

Ранее Савченко заявляла, что Украина войну не начинала. Войну начинала Россия, точнее Путин вместе с Порошенко.