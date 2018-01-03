Журналист назвал главного после России врага украинской государственности

3 января 2018, 17:15

Убийство Ноздровской неожиданно совпало с изменениями в правилах дорожного движения, отметил Портников.

Научить граждан жить по правилам может только сильное государство, подчеркнул журналист

Журналист Виталий Портников считает, что главным после Российской Федерации врагом украинской государственности является наша анархия.

Научить граждан жить по правилам может только сильное государство, которое устанавливает правила и не делает исключений, написал он на своей странице в Facebook, комментируя убийство юристки Ирины Ноздровской.

"Убийство… неожиданно совпало с изменениями в правилах дорожного движения. Многим они кажутся несправедливыми — и с точки зрения штрафов, и с точки зрения скорости. Вместе с тем, эти же люди требуют найти убийц Ноздровской, которая добилась наказания для убийц своей сестры — жертвы неуважения к правилам", — добавил аналитик.

Ранее украинский историк, доктор исторических наук, профессор Станислав Кульчицкий говорил, что "совковость" для нашей страны наибольший враг, намного больший, чем президент России Владимир Путин.

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Россия Украина убийство Портников враг ПДД государственность анархия Ноздровская
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