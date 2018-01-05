"Ждет элитная тюремная камера". В Грузии суд вынес приговор Саакашвили

Тбилисский городской суд вынес заочный приговор экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили.

Как сообщает КоммерсантЪ, Саакашвили обвиняли в злоупотреблении служебными полномочиями. Суд заочно приговорил его к трем годам тюремного заключения.

В материалах уголовного дела утверждается, что Саакашвили незаконно обещал экс-руководителю Департамента конституционной безопасности (ДКБ) Дате Ахалая помилование осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани и, в обход Комиссии по помилованию, все-таки помиловал Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава.

По мнению экспертов, данный приговор суда станет основанием для экстрадиции политика из Украины в Грузию.

Издание уточняет, что власти страны уже готовятся к радикальному развитию событий: в тбилисской тюрьме на улице Матросова, где содержатся высокопоставленные чиновники администрации экс-президента, уже готова "элитная камера со всеми удобствами", куда Михаил Саакашвили будет помещен после экстрадиции. В Генпрокуратуре сообщили, что, поскольку бывший президент заочно арестован по решению суда за отказ явиться на заседания, любая иная мера пресечения (например, домашний арест) исключена.

Напомним, ранее супруга Саакашвили заявила о том, что украинские и грузинские власти сговорились и готовят его высылку.