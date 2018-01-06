Дипломат прокомментировал разрыв отношений между Украиной и Россией

Директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел" и дипломат Александр Хара во время чата для "Главреда" ответил на вопрос читателя о целесообразности разрыва дипломатических отношений между Россией и Украиной.

"Безусловно, это следовало сделать с самого начала вооруженной агрессии РФ против Украины, то есть в феврале 2014 года. Но и сейчас это было бы логично. Признают украинские власти в юридической плоскости вооруженную агрессию либо нет, но согласно закону Украины "Об обороне", мы живем в военное время. Это время закончится только после прекращения вооруженной агрессии и восстановления суверенитета Украины над всеми оккупированными территориями. Таким образом, нет никакого смысла поддерживать дипломатические отношения со страной-агрессором и оккупантом", - сказал Хара.

Кроме того, он отметил, что такое развитие событий автоматически не приведет к отмене двусторонних договоров, а также не сделает невозможным ведение переговоров о прекращении вооруженной агрессии и возвращения Украине территорий.

"Разрыв дипотношений должен стать сигналом и украинскому обществу, а еще больше - мировому сообществу о том, что происходит в наших отношениях с РФ. Это должно стать не только свидетельством факта агрессии, но и подтолкнуть Киев к свертыванию российского присутствия в Украине во всех сферах, начиная от "дипломатов", которые выполняют взрывные задачи в сердце нашего государства, их приспешников-пропагандистов "русского мира" ("россотрудничество"), в присутствии российского капитала в критически важных сферах, в частности, банковской, энергетической и коммуникационной", - сказал Хара.

Напомним, ранее дипломат спрогнозировал для Путина судьбу Сталина.



