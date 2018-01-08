Кравчук посоветовал, как прекратить войну на Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что для прекращения войны на Донбассе нашей стране нужно, во-первых, договариваться с Россией, а во-вторых, изменить "минский формат".

То, что творится на востоке украинского государства — это рука Кремля, рассказал он в интервью "Радио Свобода".

"Необходимо, во-первых, как бы ни было трудно, добиться встречи на уровне российских и украинских властей, один на один… пока мы не договоримся с Россией... что мы можем, что может Россия, что мы не можем, — ну, скажем, о территориальной целостности и суверенитете мы никогда не сможем говорить, все остальное можно обсуждать. Это один из путей", — отметил собеседник.

По его словам, также необходимо изменить "минский формат" или наполнить его другим смыслом, или же перейти к "будапештскому формату". Кравчук думает, что прекращение войны формально зависит от российского президента Владимира Путина, но "он слушает Россию".

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин говорил, что на востоке Украины Россия продолжает придерживаться тактики контролируемой эскалации, ОБСЕ не может реально контролировать происходящее на оккупированной территории.