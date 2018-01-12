"Зона конфликта". Политолог объяснил, почему Крымский мост нужно охранять от диверсий

Тема строительства Россией Крымского моста будет зоной вялотекущего конфликта, потому что у Украины есть все юридические основания для того, чтобы выступать с протестами по этому поводу.

Как заявил российский политолог Дмитрий Орешкин на чате в "Главреде", Азовское море, даже в его нынешней политической конфигурации, является отчасти украинским.

"Значит, Россией, согласно международному морскому праву, должны были быть получены разрешения от Украины на строительство такого рода сооружения. Но такого разрешения нет", — отметил политолог.

Вместе с тем он считает, что для развития инфраструктуры строительство Крымского моста будет полезно.

"Российской пропагандой это (постройка Крымского моста, — ред.) будет представлено как большая удача. А в юридическом плане это будет постоянная зона конфликта. Естественно, мост придется тщательно охранять от разного рода диверсионных покушений. Но все это, по-моему, включено в сумму сделки, да и в целом вопроса", — добавил Орешкин.

Напомним, ранее Орешкин рассказал о проблеме Путина.