Эксперт объяснил, почему руководство РФ может избежать наказания за агрессию против Украины

Наказания за военную агрессию России против Украины в отношении высокопоставленных российских чиновников может и не быть. Причиной тому может послужить поправка к Римскому статуту, которая предусматривает, что ответственность физических лиц и начинает действовать с 18 июня 2018 года.

Такое мнение высказал Владимир Василенко, бывший судья Международного трибунала по бывшей Югославии.

В своем комментарии zn.ua экс-судья сказал: "Вышеуказанная поправка к Римскому статуту говорит, что Международный уголовный суд только в том случае может рассматривать дела о привлечении к уголовной ответственности индивидов за совершение преступления агрессии, когда устав ратифицировали обе стороны вооруженного конфликта. Исключением является только тот случай, когда в суд обращается СовБез ООН, однако и там Россия имеет право вето".

В связи с тем, что Россия отозвала свою подпись под Римским статутом. не приходится говорить о том, что Статут может быть использован для обвинения российской власти в акте вооруженной агрессии, отметил эксперт.

"Но при этом возможности требовать наказания для военного и политического руководства России за осуществление последними других международных преступлений есть, и они достаточно широки, ведь они совершаются на украинской земле и против украинцев. Прокурор МУС будет согласен с такими доказательствами, после чего российских высокопоставленных чиновников пригласят в Гаагу. И совершенно неважно, кто это будет от России, министр, президент, или кто-то другой, ведь здесь не действует иммунитет и не важно, когда это будет, ведь срока давности у международных преступлений нет", — подчеркнул Василенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина готовит новые дела против России в Гаагский трибунал.