"Кубаньнаш". Соцсеть резко ответила на заявление о расторжении Договора о дружбе России и Украины

В Сети резко ответили на предложение депутата Госдумы от "Единой России" Константина Затулина о расторжении договора о дружбе между Россией и Украиной в части взаимного признания границ двух стран.

Представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук заявил, что согласно договору о дружбе между нашими странами, война на Донбассе является российской агрессией, а Крым – это территория Украины.

"Почему Украина не ставила вопрос о его денонсации — это отдельная тема. Острая тема и, действительно, не однозначная. Несмотря на это, должен быть хоть какой-то официальный комментарий, хотя бы со стороны МИД. Потому что прямого и однозначного ответа на этот вопрос для, как говорят, "простых" людей нет", — написал Марчук в Facebook.

По его словам, Затулин предложил "частично денонсировать настоящий украинско-российский договор в той части, которая касается "стороны подтверждают нерушимость существующих между ними границ".

"Именно как раз из-за этих двух слов "подтверждают нерушимость..." и состоялась тогда, в далеком 1995 году, моя встреча в Кремле с Президентом РФ Борисом Ельциным (тогда Марчук исполнял обязанности премьер-министра Украины. — ред.). И тогда удалось убедить Бориса Ельцина оставить в договоре "подтверждают нерушимость существующих между ними границ". Согласно настоящему договору, Крым – это территория Украины, а война на Донбассе – это российская агрессия. И этот договор является действующим", – сообщил Марчук.

По его словам, пока не известно, пойдет Россия "на дальнейшие реальные шаги по такой специфической односторонней денонсации".

"Но заявка сделана. Ну а какова позиция официальной Украины по этому вопросу? Не в связи с предложением Затулина, а в принципе?" – написал Марчук.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договор о дружбе и стратегическом партнерстве между Россией и Украиной продолжает действовать.

Стоит отметить, что Верховная Рада ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией 14 января 1998 года.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года.

В апреле 2014 года на Донбассе начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.