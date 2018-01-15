"Неполноценные" крымчане будут только нищать. Собчак отметилась новым скандальным заявлением

Телеведущая и кандидат на должность президента России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак разразилась очередным громким скандальным заявлением об аннексированном Крыме.

По ее словам, "сейчас жители Крыма неполноценны по отношению к миру".

"Я против этого. Крым со временем будет только "нищать", а самим крымчанам придётся несладко — они будут жить всё хуже и хуже", — цитирует Собчак mk.ru

"Мы же сами говорим, что Крым — часть России. Но почему на территории Крыма, за который вы так ратуете, нет ни одного отделения Сбербанка? Почему эти люди не могут выезжать за границу? Почему в Крыму не проводится ни один матч чемпионата мира по футболу? Потому что туда никто не приедет. Потому что Сбербанк оштрафуют, а международные компании попадут под санкции", — пояснила Собчак свои слова о "неполноценности" крымчан.

"Международное сообщество будет давить, и мы будем тратить всё больше бюджетных денег на Крым. Я не желаю русским людям такой судьбы", — заявила она.

Собчак также заявила, что в настоящее время крымчане не являются "частью большой страны (России — ред.) и полноценными жителями".

"Я подчиняюсь законодательству. По сегодняшнему закону Крым — часть России, хочу я того или нет, бюллетени крымчан будут приняты ЦИКом. Я бы эти голоса взяла, я за людей. Хочу чтобы они жили хорошо, неважно в какой стране. Сейчас у крымчан много проблем, и я хочу их решить", — подытожила она.

Напомним, Собчак, когда объявляла о своем выдвижении в президенты заявила, что "с точки зрения международного права, Крым - украинский. Точка. Дальше — давайте разговаривать".

Читайте также на "Главреде": Третья сила? К чему приведёт вступление Ксении Собчак в президентскую кампанию.