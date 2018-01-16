"Поляки урывали свой кусок". Шухевич убежден в желании Польши вместе с Россией поделить Украину

Польша пошла бы на раздел территории Украины вместе с Россией, если бы случилась такая возможность.

С таким заявлением в эфире телеканала ZIK выступил народный депутат Украины (фракция Радикальной партии) Юрий Шухевич, сын одного из командующих Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича.

"Поляки с Россией воевали-воевали, однако всегда, когда дело доходило до Украины, они всегда находили общий язык и урывали свой кусок. Вспомните историю: они с Россией нас делили по Днепру по Андрусовскому перемирию […] Прошло какое-то время, и уже Россия поделила Польшу с Пруссией и Австрией", — сказал он.

"Пришел XX век, и поляки нас снова поделили, теперь "красной" Россией по Збручу. Но прошло 20 лет, и эта же "красная" Россия по пакту Молотова - Риббентропа разделила их с той же Германией. Вы думаете, они бы не поделили нас сегодня по Збручу с Россией, если бы такая возможность была? Безусловно, поделили бы", —добавил Шухевич.

Напомним, ранее был опубликован топ-10 скандальных заявлений и инициатив поляков в отношении Украины.