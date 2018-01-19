Оппоблок препятствует подписанию закона о деоккупации

Сегодня, 19 января, представители от Оппозиционного блока внесли в Верховную Раду проект постановления об отмене принятия закона о деоккупации и реинтеграции временно оккупированных районов Донбасса №7163-П.

Соответствующая информация размещена на сайте парламента. Инициаторы законопроекта — нардепы от Оппоблока Юрий Бойко, Александр Вилкул и Михаил Папиев. Текст документа пока не опубликован.

Спикер Андрей Парубий сможет подписать принятый 18 декабря закон и передать его на подпись президенту только после отклонения депутатами проекта Оппозиционного блока. Это может произойти только уже на следующей, восьмой сессии Рады, которая начнет свою работу 6 февраля 2018 года.

Напомним, 18 января Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором назвала Россию агрессором и оккупантом.