Гонтарева "засветилась" у Нацбанка и хочет отчитаться перед Радой

Подавшая в отставку глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева находится в Киеве и готова отчитаться перед Верховной Радой.

В пятницу, 19 января, Гонтарева ожидала возможность выступить с отчетом в Верховной Раде и посетила НБУ, сообщила пресс-служба Нацбанка в Facebook, разместив соответствующее фото.

Президент Порошенко вчера, 18 января, подал в парламент проекты решений об увольнении Гонтаревой с поста главы НБУ и назначении на ее место Якова Смолия, в настоящее время исполняющего обязанности главы НБУ.

До увольнения действующая глава НБУ должна отчитаться перед Верховной Радой Украины.

Напомним, после трехлетнего пребывания на посту Гонтарева подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая 2017 года и ушла в длительный отпуск.

С 11 мая 2017 года обязанности главы НБУ исполняет первый замглавы Нацбанка Яков Смолий.

Согласно Конституции Украины, глава государства должен представить на рассмотрение Верховной Рады новую кандидатуру на пост главы НБУ.