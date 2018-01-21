Путин зарвался. Его окружение хочет, чтобы Россия вышла из конфликта на Донбассе — политолог

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что приближенные к президенту Владимиру Путину хотят, чтобы РФ вышла из конфликта на Донбассе.

"Спроси завтра того же Путина, он скажет, что они с удовольствием уйдут с Донбасса, если хоть как-то признают аннексию Крыма. При этом западные державы никогда не признают ее юридически. Такую сделку нельзя исключать – уход с Донбасса и подвешенное состояние с Крымом. Ведь все основные санкции введены по поводу Донбасса, а чисто крымские – они вообще смешные. Там разве что [Сергею] Аксенову и еще каким-то жуликам не разрешают путешествовать по Европе", — заявил Пионтковский в интервью "Апострофу".

При этом эксперт практически исключает радикализацию позиции Росси в данном вопросе.

"Я вам скажу, что более радикальные люди визжат на телевизионных шоу. А реальные люди, которые управляют Россией, которые являются миллионерами и миллиардерами, понимают, что Путин зарвался. И им хочется как-то соскочить…

Если российская верхушка сменит бренд – вместо Путина будет какой-нибудь Пупкин – то, я думаю, им можно будет достаточно быстро договориться с американцами", — отметил политолог.

Пионтковский также отметил, что "если изменится внешнеполитическое поведение России, то американцы будут готовы договариваться. Почему? Потому что процесс конфискации достаточно длительный и муторный. И американцы будут готовы реагировать на гибкое поведение Москвы. Но, насколько я сужу по инсайдерской информации из Москвы, при живом политически Путине изменить внешнюю политику будет очень сложно".

Ранее бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж говорил, что в России внутренние силы заявляют о недовольстве деятельностью Владимира Путина, это сегодня большая угроза.

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