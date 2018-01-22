Stop Putin, Stop war. В Чехии активисты призвали усилить давление на Россию из-за агрессии против Украины

В воскресенье, 21 января, в центре чешской столице — Праги — на Староместской площади в рамках еженедельного Пражского Майдана состоялась символическая акция Stop Putin (президент России Владимир Путин), Stop war, посвященная Дню Соборности Украины.

Участники акции призвали путем бойкота Чемпионата мира по футболу в РФ усилить давление на эту страну, которая аннексировала Крым и поддерживает боевиков на Донбассе, пишет Радио Свобода.

"Цель (акции — Ред.) — напомнить людям о том, что происходит в Украине. Это форма противостояния лжи и большому количеству неправдивой информации в чешских СМИ, Интернете и чешскоязычной среде. И мы, украинцы, которые здесь живем, можем рассказать и помочь им разобраться в том, что происходит на самом деле", — сказала организатор мероприятия Екатерина Скрипник.

Напомним, 24 декабря в центре российского Томска группа людей в масках бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской областной госадминистрации Михеила Саакашвили приняла участие в акции в ответ на высказывание Владимира Путина об Украине.