Стало известно, кого Порошенко предложил кандидатами в новый Центризбирком

Администрация президента (АП) в ночь с 23 на 24 января добавила нового претендента на попадание в обновленный состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Соответствующий перечень размещен на официальном интернет-портале АП.

В представлении президента по квоте "Народного фронта" добавлена была кандидатура Олега Конопольского - адвоката, в 2010 году работавшего доверенным лицом Арсения Яценюка на президентских выборах, сообщает портал "Украинские новости". Таким образом президент Порошенко предложил 14 кандидатов на 13 вакантных мест.

В перечне представлены кандидаты от всех парламентских фракций и групп, кроме "Оппозиционного блока" и "Батькивщины". К слову, 10 человек остались из представления, которое президент вносил еще в июне позапрошлого года. Среди новых внесенных Порошенко претендентов - замененные фракцией "Народный фронт" кандидаты - первый заместитель министра юстиции Наталия Бернацкая и нардеп Ирина Ефремова (вместо предложенных фракцией ранее действующего заместителя председателя комиссии Андрея Магеры и заместителя министра образования и науки Романа Гребы.

Также среди новых внесенных президентом кандидатов значатся Татьяна Юзькова (квота Радикальной партии Олега Ляшко) и юрист Татьяна Слипачук (по предварительной информации, была внесена группой "Воля народа").

Напомним, ранее политолог заявил о том, что команда Порошенко активно ищет на выборы "украинскую Собчак".