Волкер рассказал, когда в Кремле изменят свою позицию по Донбассу

Российская Федерация решится на пересмотр своей позиции по Донбассу не ранее, чем придет к выводу, что оккупация части Украины противоречит ее интересам.

Такое мнение в интервью Deutsche Welle высказал спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Минские соглашения очень важны. Во-первых, они являются инструментом, согласно которому Россия подтверждает свою приверженность к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. Это очень важно. Реинтеграция этих территорий в состав Украине – а это часть Минских соглашений – должна стать основой резолюции Совбеза ООН. Во-вторых, Минские соглашения имеют все необходимые для этого элементы – режим прекращения огня, отведения тяжелого вооружения, местные выборы, амнистия для тех, кто принимал участие в военном конфликте, особый статус для востока Украины, который должен быть зафиксирован в Конституции Украины", – считает он.

По его словам, все перечисленные пункты Минских соглашений могут быть выполнены и могут стать основой для реинтеграции временно оккупированных частей Донбасса.

"Но проблема в том, что реализованы они не были. В основном из-за того, что те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевых действий и не выводят войска", − отметил спецпредставитель Госдепа США.

Напомним, ранее стали известны тезисы разговора Волкера и президента Украины Петра Порошенко.