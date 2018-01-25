Стало известно, сколько стоил госбюджету полет Порошенко и делегации в Швейцарию

Перелет делегации, возглавляемой президентом Петром Порошенко, из Украины в Швейцарию, на экономический форум в Давос, стоил государственному бюджету более 1,65 млн гривен.

Такая информация обнародована на "Едином портале использования публичных средств".

Вышеуказанную сумму за перелет "Государственное управление делами" заплатило госавиационному предприятию "Украина" 19 января нынешнего года.

В описании перевода говорится, что средства предназначены для оплаты авиаперевозки украинской делегации по маршруту "Киев-Цюрих-Киев".

Напомним, ранее Порошенко в Швейцарии поселился в номере с "золотыми обоями".