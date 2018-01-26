Россия назвала условия передачи Украине контроля над границей на Донбассе

Россия готова передать Украине контроль над российско-украинской границей в части оккупированных районов Донбасса при условии прямых переговоров Киева, Донецка и Луганска.

Об этом сказал на заседании ОБСЕ постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В РФ продолжают настаивать на том, чтобы украинская власть села за стол переговоров с главарями ОРДЛО.

"Наша позиция по украинскому конфликту остается неизменной – требуется полное выполнение Минских договоренностей через прямой диалог Киева, Донецка и Луганска. Готовы этому всемерно содействовать. Все вопросы урегулирования на Донбассе в рамках Минских соглашений должны решаться по согласованию между Киевом, Донецком и Луганском", – заявил Лукашевич.

В то же время он настаивает, что российско-украинская граница в части оккупированных территорий перейдет под контроль Украины только после выполнения Минских соглашений.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что Россия не допустит, чтобы миротворцы (ООН) работали на всей оккупированной территории Донбасса, включая свою границу.