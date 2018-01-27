Не теряю оптимизма. Порошенко о миротворцах на Донбассе

Резолюция Совета безопасности ООН относительно миротворческой миссии на Донбассе может быть принята в 2018 году.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко после встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном в Давосе, пишет УНИАН.

"Я не теряю оптимизма, что это может произойти в 2018 году. Как минимум, я как президент Украины и по моему поручению украинские дипломаты будем прилагать для этого максимальные усилия", — сказал Порошенко.

"Очень важно, чтобы мы запланировали и согласовали возможные проекты резолюции о миротворцах на Донбассе с ключевыми характеристиками, которые должны содержаться в этой резолюции", - заявил он. По словам Порошенко, Украина получила полную поддержку США, других партнеров по Совету безопасности ООН в этом вопросе.

"Хочу сказать, что эти вопросы поднимались в переговорах с нашими голландскими, польскими коллегами. По моему глубокому убеждению, в качестве первого шага очень важно, чтобы это была миротворческая миссия, стандартная миротворческая миссия Совета безопасности ООН", — отметил президент.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что Россия не допустит, чтобы миротворцы (ООН) работали на всей оккупированной территории Донбасса, включая свою границу.