Волкер рассказал о фундаментальных разногласиях между Украиной и Россией по "Минску"

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что между нашей страной и Российской Федерацией существуют фундаментальные разногласия по выполнению Минских соглашений по Донбассу.

РФ хочет видеть от украинского государства политические шаги уже сейчас, украинцы говорят, что они не могут это сделать, поскольку нет безопасности, рассказал дипломат журналистам во время телефонного брифинга, организованного в американском Нью-Йорке, пишет УНИАН.

По его словам, Штаты пытаются определить, каким будет правильный мандат для миротворческой миссии ООН на Донбассе и еще должны услышать от россиян их мнение.

"Россия хочет видеть от Украины политические шаги уже сейчас. Украинцы говорят, что они не могут это сделать, потому что нет безопасности, физически мы не можем провести выборы в такой среде, мы не можем сделать дальнейшие шаги по специальному статусу без того, чтобы была назначена местная власть и так далее. Это был замкнутый круг. И идея миротворческой миссии заключается в том, чтобы создать безопасную зону, где будут сделаны все политические шаги", — отметил спецпредставитель.

Ранее Курт Волкер говорил, что они с помощником российского президента Владимира Путина — Владиславом Сурковым, в частности, обсуждали вопрос возвращения РФ в состав Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон на Донбассе.

Напомним, встреча между ними прошла 26 января в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов — Дубае. Владислав Сурков говорил, что основной темой переговоров стало обсуждение инициативы развертывания на Донбассе миссии ООН.