Депутат оконфузился в прямом эфире после вопроса о цене на уголь, опубликовано видео

Народный депутат Дмитрий Добродомов не смог ответить на простой и понятный вопрос журналиста Кирилла Сазонова в эфире политического ток-шоу телеканала ICTV о том, какова для Украины стоимость угля марки "Роттердам+".

Нардеп попытался неуклюже уйти от ответа. Видео появилось в Youtube.

Добродомов, который является секретарем парламентского комитета по вопросам противодействия коррупции, пришел на эфир в качестве спикера по данной теме. Однако впоследствии выяснилось, что с цифрами он вообще не знаком.

"Олигархи, "Роттердам +", газ, приватизация, национализация, ветряки, зеленый тариф, кони, люди — все в кучу", — прокомментировал видео в Facebook журналист Владимир Горковенко.

В результате своего выступления Добродомов на вопрос о цене угля "Роттердам+" так и не ответил.

Напомним, ранее народный депутат от фракции БПП Иван Винник покинул эфир телеканала ZIK, обвинив его руководство в антиукраинской редакционной политике из-за передачи с участием соратника беглого экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова.