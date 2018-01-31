В Беларуси назвали причину, почему приостановили военно-техническое сотрудничество с Украиной

Беларусь сократила военно-техническое сотрудничество с Украиной из-за статуса Минска как площадки для переговоров по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сказал председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Олег Двигалев, сообщает сайт 24.

"С Украиной у нас взаимодействие в этой сфере сокращено и не реализуется, поскольку мы должны понимать, что Беларусь – это, прежде всего, площадка по урегулированию конфликта. Мы не создаем дополнительных проблем и вопросов", – пояснил представитель Госкомвоенпрома Беларуси.

По его словам, нельзя допустить, чтобы военно-техническое сотрудничество могло как-то использоваться не в интересах Беларуси.

Стоит отметить, что 31 января в Минске началось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу.