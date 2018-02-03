"Был, есть и буду бандеровцем". Ярош прокомментировал скандальный польский закон

Украина не была оккупантом Польши, а поляки в прошлом убивали тысячи украинцев, заявил командир "Украинской добровольческой армии", бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош.

Так он прокомментировал в Facebook скандальный польский закон об Институте национальной памяти.

"Я — был, есть и буду бандеровцем. Этим горжусь! Убежден, что Бандера — не только символ украинской нации, но и пример для подражания. Мы, украинцы, можем получить счастливое, богатое, сильное Государство только тогда, когда реализуем идеи Тараса Шевченко и Степана Бандеры", — считает Ярош.

В то же время он попросил прощения за любые неприятности, которые принес украинский народ польскому и заявил, что нет оправданий поступкам, когда вооруженные люди уничтожают безоружных.

"Но, прошу вас, братья наши — поляки — учесть и то, что мы, украинцы, не приходили на вашу землю, и не были оккупантами Польши. Мы боролись за свою государственность. Вы же тоже проходили этот путь. И убивали наших мирных гражданских людей — тысячами ... и много веков", — напомнил Ярош, добавив, что украинцы и поляки побеждали тогда, когда сражались вместе, а не в схватках друг с другом.

"Сейчас же политики, представляющие правящую партию Польши, сделали шаг не против исконного нашего и вашего врага — Московской империи. Эти люди ударили в спину украинскому народу, который стоит, в настоящее время, на передовой, останавливая российские орды на границе двух миров.

Вы, патриоты Польши, своим законом подыграли Кремлю. Путин веселится, а его орда радуется. Это правда", — добавил командир УДА.

Напомним, ранее эксперты поделились с "Главредом" своими оценками польского закона об Институте национальной памяти и рассказали, как принятие этого закона повлияет на дальнейшие украинско-польские отношения.