Жесткий ответ Польше. В Раде зарегистрировали обращение в ответ на закон "о бандеровской идеологии"

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления № 7551 "Об обращении Верховной Рады Украины к президенту, Сейму и Сенату Республики Польша" в ответ на принятые польским парламентом изменения в закон об Институте национальной памяти.

Документ 6 февраля поддержит парламентское большинство, заявил в комментарии Украинской правде спикер парламента Андрей Парубий.

"Он на полторы страницы... Завтра я предложу его рассмотреть одним из первых вопросов. Если первым будет постановление о недопустимости и об оспаривании закона о деоккупации. Потому что его надо отклонить... То вторым решением я буду предлагать принятие постановления, которое является одновременно и жестким, и оно согласовано всеми фракциями, и согласовано с МИД. Самое главное - есть решение комитета", - сказал он.

Напомним, ранее журналисты распространили текст проекта постановления парламента, в котором украинские политики официально обращаются к польским коллегам в связи с принятием изменений в нашумевший закон о нацистских преступлениях.